AlphaTauri представила нового официального партнёра

24

Команда AlphaTauri объявила о подписании долгосрочного контракта с брендом Neft Vodka, и уже в дни Гран При Лас-Вегаса его логотипы появятся на машинах Даниэля Риккардо и Юки Цуноды.

Хотя это австрийский бренд, корни у него российские, и, как явствует из пресс-релиза команды, расчёт строится на том, что сотрудничество с AlphaTauri позволит сделать его более узнаваемым в глобальном масштабе. Продукция, выпускаемая под этим брендом на заводе в Австрии компанией Destillerie Freihof, относится к категории «ультра-премиум», и это условно роднит его с Формулой 1.

Фабиан Врабец, директор по маркетингу и коммуникациям AlphaTauri: «Scuderia AlphaTauri рада приветствовать этот амбициозный бренд категории "ультра-премиум" в числе наших партнёров, которое продолжает расти в период, когда с Формулой 1 происходят невероятно интересные перемены».