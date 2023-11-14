Alpine показала раскраску машины для этапа в Вегасе

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На прошлой неделе в Ferrari показали специальную раскраску для предстоящего Гран При Лас-Вегаса, однако не только Скудерия изменила привычное оформление машины.

Перед предпоследним этапом сезона команда Alpine подписала спонсорский контракт с компанией BasicNet Group, которой принадлежит бренд кейтбординга и уличной одежды Palace и бренд спортивной одежды Kappa. В Лас-Вегасе эти два логотипа появятся на машинах Пьера Гасли и Эстебана Окона, а также на гоночных комбинезонах и униформе команды.

В рамках сотрудничества немного изменится и раскраска A523. К привычным синим и розовым цветам машины добавились элементы камуфляжа, которые должны особенно эффектно смотреться при искусственном освещении на трассе в Лас-Вегасе.