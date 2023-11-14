Баттон и Эриксон поедут за WTRAndretty в Дайтоне

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Дженсон Баттон и Маркус Эриксон, в своё время вместе выступавшие в Формуле 1, хотя и за разные команды, готовятся стать напарниками: в следующем году им предстоит пилотировать спортпрототипы Acura команды WTRAndretti в «24 часах Дайтоны».

Две американские команды, Wayne Taylor Racing и Andretti, решили объединить усилия и в последний уик-энд января за руль двух их Acura ARX-06 GTP сядут чемпион мира 2009 года и прошлогодний победитель Indy 500.

Кстати, в экипаже №10, в котором поедет Эриксон, будет ещё один бывший гонщик Формулы 1, Брендон Хартли, а также в этот квартет войдут Рики Тэйлор и Филипе Альбукерк. Баттон присоединится к экипажу №40, где его напарниками будут Джордан Тэйлор, Луи Делетраз и Колтон Херта.

«Маркус идеально подходит нашей команде благодаря своему подходу к гонкам, – прокомментировал Уэйн Тэйлор, руководитель WTRAndretti. – Он раз 30 финишировал в первой десятке в IndyCar и выиграл Indy 500. Его отличает целеустремлённость и собранность, и на встрече с нашей командой он уже продемонстрировал подлинный интерес. Маркус входит в программу Andretti Global, и я рад, что он будет с нами сотрудничать.

С Дженсоном мы вели переговоры уже несколько лет. Никогда ещё нам не удавалось довести дело до конца, но на этот раз всё сложилось… Он по-настоящему быстрый гонщик, чемпион Формулы 1, очень мотивированный, но и у нашей команды тоже боевой настрой. Гоночное подразделение Honda, Acura и все наши спонсоры рады с ним сотрудничать, и мы уже в предвкушении начала совместной работы».

Для Маркуса Эриксона это будет второй опыт участия в марафоне в Дайтоне: в прошлом году он дебютировал в этой популярной гонке в составе команды Chip Ganassi Racing. Дженсон Баттон в октябре пилотировал спортпрототип класса LMDh в финале американского чемпионата IMSA, но на старт в Дайтоне выйдет впервые. Зато он дважды участвовал в «24 часах Ле-Мана», в том числе в этом году в рамках программы Garage 56.

Стоит добавить, что за последние шесть лет гонщики команды Уэйна Тэйлора выигрывали гонку в Дайтоне трижды.