Берни Экклстоун критикует Гран При Лас-Вегаса

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В предстоящий уик-энд на новой городской трассе впервые пройдёт Гран При Лас-Вегаса, и это уже третья гонка Формулы 1 в США в 2023 году. По многим причинам она привлекает повышенное внимание публики и прессы и обещает стать весьма ярким событием.

Однако у Берни Экклстоуна, бывшего главы менеджмента чемпионата мира, иное мнение.

«Вообще-то я жду всё это без всякого интереса. Почему? Потому что это не имеет никакого отношения к Формуле 1», – цитирует Экклстоуна, недавно отметившего свой 93-й день рождения, нидерландское агентство NOS.

Более сорока лет назад, в начале 80-х, в Лас-Вегасе уже проходили гонки Формулы 1, и тогда их организацией занимался сам Экклстоун, но тот проект нельзя назвать успешным. Временная трасса Гран При, носившего имя отеля и казино Caesars Palace, была проложена на территории парковки, где, разумеется, было недостаточно места для организации полноценного городского кольца.

Из-за неудачной конфигурации трассы и жары, сопровождавшей гонки в 1981-м и 1982 гг., тогда этап в Лас-Вегасе не понравился ни гонщикам, ни болельщикам. Но теперь корпорация Liberty Media действует совсем по-другому: она сама выступила в качестве промоутера этого этапа и инвестировала в его организацию сотни миллионов.

Но вне зависимости от отношения Экклстоуна к Гран При Лас-Вегаса, в котором акцент явно сделан на элементы шоу в американском стиле, он рад, что география Формулы 1 расширяется, ведь в своё время он сам очень много для этого сделал.

«Меня радует, что популярность чемпионата продолжает расти во всём мире. Я был тем человеком, кто вывез Формулу 1 за пределы Европы и представил остальному миру. Мы проводим чемпионат мира, а не Европы, и хорошо, что это продолжается», – добавил Экклстоун.

В том, что гонки Формулы 1 проходят на Ближнем Востоке, в Китае, в Сингапуре, заслуга действительно принадлежит Берни Экклстоуну, оставившему свой пост в начале 2017 года, когда коммерческие права чемпионата мира приобрела американская корпорация Liberty Media.