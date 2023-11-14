Формула 1 извинилась перед Лас-Вегасом

7

Исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей от лица Формулы 1 принёс извинения жителям и гостям Лас-Вегаса за те неудобства, которые им приходится переносить при строительстве уличной трассы, которое продолжается уже девять месяцев.

Грег Маффей: «Я хочу извиниться перед всеми жителями Лас-Вегаса, мы ценим их готовность терпеть нас.

Мы собираемся принести региону около 1,7 миллиарда долларов дохода. Так что это не только в интересах болельщиков, которые хотят посмотреть. Мы надеемся, что это принесет огромную экономическую выгоду Лас-Вегасу. Сейчас строительство заканчивается и дальше будет проще».