Формула E: Итальянский этап может пройти в Валлелунге

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В октябре Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил календарь чемпионата мира по гонкам на электромобилях на 2024 год, в котором предусмотрен сдвоенный этап в Италии, вот только не указано место его проведения. Формула E должна отправиться в эту страну в середине апреля, но до сих пор нет ясности, куда именно.

Точно известно, что Рим не сможет её принять, поскольку оказалось, что машины Формулы E третьего поколения (Gen3) слишком быстры для уличной трассы, где гонки электрической серии проходили раньше, и обеспечить необходимые стандарты безопасности на ней невозможно. Городские власти готовы внести необходимые изменения в конфигурацию кольца, но не обещают сделать это раньше 2025 года.

Как пишет Gazzetta dello Sport, в этой ситуации итальянские промоутеры предлагают провести апрельский этап электрической серии на стационарном автодроме в Валлелунге. Власти региона Лацио даже готовы выделить из своего бюджета 500 тысяч евро, чтобы принять столь яркое спортивное событие международного уровня, и соответствующий документ уже подписан.

Итальянские политики поддерживают именно такую идею, но окончательное решение остаётся за FIA. В федерации подтвердили, что анализируют возможные альтернативные варианты, среди которых и автодром имени Пьеро Таруффи в Валлелунге, и автодром имени Марко Симончелли в Мизано.

Впрочем, при этом все понимают, что Формула E изначально задумывалась как гонки на городских трассах, и перенос их на традиционные автодромы – не самое органичное решение. Поэтому даже если в следующем году итальянский этап электрической серии пройдёт, например, в Валлелунге, то скорее всего, это будет лишь временное решение.