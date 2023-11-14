Риккардо: В Вегасе будет как на съемочной площадке

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В последних гонках в AlphaTauri поднялись на восьмую позицию в личном зачёте и надеются закрепить успех в Лас-Вегасе…

Даниэль Риккардо: «В Бразилии я был расстроен, когда меня оштрафовали потерей круга, иначе я мог заработать больше очков.Но скорость порадовала. Я хорошо чувствовал себя в машине, что всегда важно, у неё был темп.

В воскресенье вечером после гонки мы вернулись в Великобританию, я провел день на симуляторе, а в прошлую среду улетел в Калифорнию. У меня там свой дом, зал для тренировок, а оставшееся время я отдыхал и готовился к Вегасу.

Я много раз бывал в Вегасе. Веселое место. Прежде я ездил туда отдыхать во время летних каникул с австралийскими друзьями, будет интересно приехать с несколько иным настроем. Сюрреалистичный город, особенно ночью, со всеми огнями. Думаю, мы будем чувствовать себя как на съемочной площадке.

Судя по тому, что я успел понять на симуляторе, трасса действительно – много длинных прямых и коротких 90-градусных поворотов с большим количеством поворотов и торможений. Конфигурация трассы весьма интересная. Надеюсь, такой будет и гонка.

На длинных прямых можно обгонять, но местами трасса узкая и извилистая, так что нам предстоит решить непростую задачу. Мы знаем, что будет холодно. Ключевыми факторами станут эффективная работа шин и прижимная сила. Примерно такой же была ситуация в Баку в первый год, когда асфальт ещё не набрал нужного сцепления и приходилось серьёзно атаковать перед началом быстрого круга, чтобы заставить шины работать.

Кроме самой трассы в этот уик-энд будет много всего интересного, но я стараюсь сохранять концентрацию, ведь сейчас мы приехали, чтобы гоняться. Мы сократили отставание от Williams, очень важно набирать очки – на этом мы и сосредоточимся».

Юки Цунода: «Три прошлых гонки прошли очень хорошо, в каждой из них мы заработали очки – нужно продолжать в том же духе. Здорово, что мы серьёзно сократили отставание от Williams. Во многом это связано с новинками, которые команда привезла в Остин – они позволили нам прибавить в скорости и уверенности.

Честно говоря, я не ожидал такого уровня выступлений, как в Бразилии, теперь нужно закрепить этот прогресс в двух следующих гонках, активно атаковать и заработать достаточное количество очков, чтобы в конце сезона выйти на седьмое место в Кубке конструкторов.

Я опробовал трассу в Вегасе на симуляторе – из-за множества прямых она весьма скоростная, но большинство поворотов медленные, что увеличит нагрузку на тормоза. В прошлом мы обычно испытывали трудности на трассах с длинными прямыми, но эта трасса очень похожа на Баку, где мы добивались хороших результатов. Я настроен оптимистично, но и машины Williams тоже быстры на подобных трассах, так что борьба будет плотной. Мы сделаем всё возможное.

Главным поводом для разговоров станет погода – ночью, когда машины выйдут на трассу, может быть очень холодно. Конечно, наши инженеры изучили этот вопрос, и температура будет одинаковой для всех. Но она повлияет на прогрев шин, особенно в квалификации.

Несмотря на то, что я проехал много кругов на симуляторе, а команда провела большую работу по моделированию, всё равно сложно судить о том, каким будет сцепление с асфальтом. Тем не менее, я считаю, что мы хорошо подготовились. Надеюсь, я не замерзну в машине!

Ещё одним интересным фактором может стать реклама на Стрипе. На других ночных гонках освещение вне трассы не такое яркое, так что посмотрим».