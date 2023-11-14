В GM создадут свою силовую установку к 2028 году

В корпорации General Motors объявили, что официально зарегистрировались в FIA как производитель силовых установок для Формулы 1 и намерены начиная с 2028 года поставлять их Andretti Cadillac, своей будущей заводской команде.

Заявка на создание новой, 11-й команды чемпионата мира, уже одобрена на уровне FIA, однако переговоры Andretti с Formula One Management (FOM) пока впереди, и они будут непростыми, учитывая, что большинство команд настроены резко против.

Но теперь в GM сделали следующий важный шаг, фактически взяв на себя обязательства стать поставщиком силовых установок, в первую очередь для Andretti Cadillac.

«Мы рады сообщить, что на машинах Andretti Cadillac, нашей новой команды Формулы 1, будут силовые установки GM, – заявил Марк Ройсс, президент американской корпорации. – Мы располагаем обширными знаниями и опытом как в инженерной, так и гоночной сфере и уверены, что сможем добиться успеха в разработке силовой установки для этого чемпионата, и тогда Andretti Cadillac станет настоящей заводской командой.

Нам предстоит соревноваться с самыми лучшими, выступать на самом высоком уровне, и мы готовы работать целеустремлённо и честно, чтобы сделать Формулу 1 ещё более привлекательной для болельщиков всего мира».

В 2026-м в чемпионате мира вступит в силу новый технический регламент на силовые установки, и до сегодняшего дня в FIA были зарегистрированы шесть их производителей: Alpine, Audi, Ferrari, Honda, Mercedes и Red Bull Ford.

General Motors стала ещё одним и намеревается присоединиться к ним в 2028 году. У американских мотористов действительно есть богатый опыт разработки гоночных моторов, в частности, их гибридные силовые установки LMC55R, в основе которых 5,5-литровый двигатель V8, неплохо себя показали в гонках на выносливость в таких чемпионатах, как WEC и IMSA.