Успех Гран При Лас-Вегаса может повлиять на развитие Ф1

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Гран При Лас-Вегаса дорого обходится его организаторам, корпорации Liberty Media, которая сама выступает в качестве промоутера и уже инвестировала в свой проект порядка полумиллиарда долларов. Разумеется, его инициаторы верят в то, что он постепенно окупится, и эту веру разделяют многие в паддоке Формулы 1.

Но это тот случай, когда отступать некуда и необходимо приложить все усилия, чтобы городская гонка в «Городе грехов», как часто называют Лас-Вегас, стала коммерчески успешной. Командам чемпионата тоже пришлось потратиться: например, в Mercedes признали, что вложили немалые средства, чтобы на высшем уровне принять 3500 своих гостей, для чего на весь уик-энд арендован целый 3-этажный Vegas Club, расположенный в районе 4-го поворота трассы.

Экономическая модель, заложенная в основу Гран При Лас-Вегаса, совершенно не характерна для Формулы 1, которая обычно только зарабатывает на гонках и мало что тратит, а тут Liberty пришлось инвестировать собственные средства. Привычная схема, сложившаяся десятилетия назад при Берни Экклстоуне, выглядит иначе: независимый промоутер платит за право принимать гонку десятки миллионов, а каким образом он будет их возвращать, организаторов чемпионата не особенно волнует.

Кому-то это удаётся лучше, как, например, Бобби Эпстайну, ведь Гран При США на техасском автодроме COTA в Остине давно превратился в настоящий праздник автоспорта, кому-то хуже – достаточно вспомнить, что в Германии уже несколько лет не проводится национальный этап чемпионата мира – именно из-за проблем с финансированием. А Италии удаётся принимать два Гран При, в Монце и Имоле, потому что промоутеры получают существенную поддержку из бюджетов разного уровня, от муниципальных до государственного.

Но в Лас-Вегасе в качестве промоутера выступает сама Формула 1, и этот Гран При планируется проводить в течение десяти лет как минимум. В основе такой стратегии простой тезис: эта гонка будет привлекать огромное внимание не только в США, где популярность Формулы 1 продолжает расти, но и в глобальном масштабе.

На Гран При Лас-Вегаса съедутся бесчисленные знаменитости, высокопоставленные гости и те болельщики, кто может себе позволить платить огромные деньги за билеты и за постой в местных гостиницах, хозяева которых, разумеется, не упускают возможности заработать и поднимают цены.

Как пишет издание The Race, ожидается, что суммарный экономический эффект от проведения гонки достигнет $1,3 миллиарда. На первый взгляд, впечатляет, но надо помнить, что расходы на организацию и проведение Гран При Лас-Вегаса тоже очень велики, что связано, кроме всего прочего, с общей ситуацией в мировой экономике, с практически беспрецедентными мерами безопасности и с необходимостью перекрывать движение в самых оживлённых кварталах города.

По официальной информации, только сооружение современного и просторного комплекса боксов и трассы обошлось в $280 млн. Впрочем, в дальнейшем пит-билдинг предполагается использовать круглый год для проведения разного рода мероприятий, что делает эти затраты более целесообразными.

В Liberty отчитались, что на конец сентября общие расходы уже достигли $435 млн., но это явно не окончательная сумма. Разумеется, для всей Формулы 1 крайне важно, чтобы этот Гран При стал во всех смыслах успешным. При этом уже мало кто помнит, что 40 с лишним лет назад, когда уже были неудачные попытки проводить гонки в Лас-Вегасе, лишь приведшие к убыткам, тот проект тоже сначала сопровождала шумиха, интерес прессы и т.д. Хотя, конечно, у нынешних хозяев чемпионата мира совсем иной подход.

Но и уровень издержек тоже другой. Сооружение трассы и проведение городской гонки неизбежно требовало и требует перекрытия транспортных магистралей, что вызывает серьёзное недовольство местных жителей. Чтобы хоть как-то минимизировать этот негативный эффект, все сессии уик-энда проходят в позднее время, например, гонка стартует в субботу вечером в 22.00.

Кстати, это будет первая гонка после Гран При ЮАР 1985 года, которая пройдёт не в воскресенье. Более того, не исключено, что это будет первым случаем в истории Формулы 1, когда гонка начнётся в один день, а закончится на следующий. Распорядок уик-энда в целом выглядит непривычным, ведь по местному времени активность на трассе будет происходить по вечерам в четверг, пятницу и субботу, при этом никаких гонок поддержки нет.

Эксперты, рассуждая о разных сценариях дальнейшего развития событий, готовы признать, что если Гран При Лас-Вегаса действительно станет коммерчески успешным и получит высокие оценки у прессы и болельщиков, то он может оказать весьма серьёзное влияние на стратегию развития Формулы 1 в будущем. Речь о том, что в Liberty Media, оценив экономическую составляющую своего первого такого проекта, в перспективе могут распространить эти подходы и на другие рынки, имеющие первостепенное значение. В частности, в тексте The Race упоминаются Индия и Африка, хотя пока это лишь предположения, связанные с наиболее оптимистичным сценарием. О том, что может произойти, если проект будет признан неудачным, лучше вообще пока не говорить, поскольку это во многом поставит крест на планах развития Формулы 1.

Но пока у всех вполне позитивный настрой, и в общих интересах, чтобы у Liberty всё получилось так, как было задумано и даже лучше, чтобы даже пессимисты-скептики в итоге признали свою неправоту.