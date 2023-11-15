Джордж Расселл: Мы с оптимизмом ждём следующий сезон

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Джордж Расселл рассказал, что в Mercedes понимают причины проблем нехватки скорости в этом году. В команде с осторожным оптимизмом ждут следующий сезон, поскольку знают, что необходимо предпринять для борьбы за более высокие результаты.

Джордж Расселл: «У нас с Льюисом разные стили пилотирования, но фундаментальные ограничения, с которыми мы сталкиваемся, одинаковые. Каждый уик-энд мы с ним выбираем, кто первый делится впечатлениями на брифингах после сессий, и так получается, что второй говорит то же самое, что и первый. Это хороший знак, поскольку показывает, что мы с напарником в одинаковой ситуации, и команде очевидны проблемы.

Мы с осторожным оптимизмом ждём следующий год. Перед командой не стоит вопрос «Почему мы медленные?» Мы знаем, почему нам не хватает скорости, и хотим решить много проблем. Это даёт надежду, что если мы их решим, то сделаем большой шаг вперёд. Но для этого предстоит многое сделать».

Рассуждая о шансах Mercedes на этапе в Лас-Вегасе, Джордж Расселл сказал: «В каком-то смысле нас ждёт гонка в неизвестность. С шинами Pirelli возникают сложности и в оптимальных условиях. Резина создавалась для работы в температурном диапазоне от +30С до +60С градусов, а в Лас-Вегасе, вероятно, температура будет колебаться от +10С до +15С. В два раза холоднее, чем нужно шинам.

В квалификации окажется сложно вывести их в рабочий диапазон, а в гонке резина будет подвержена гранулированию. Но может нас ждёт уик-энд возможностей. С другой стороны, кто знает, возможно проблем с резиной не возникнет, и расстановка сил окажется такой же, как в предыдущих гонках».