Гран При Лас-Вегаса: Расписание пресс-конференций

В среду (а по московскому времени уже в четверг) в Лас-Вегасе начнутся официальные пресс-конференции FIA. Гонщиков разделят на четыре группы – две из них ответят на вопросы журналистов в пресс-центре, а две выйдут к телекамерам в паддоке.

Пресс-центр в первый день уик-энда посетят две пятёрки гонщиков. Сначала с прессой будут общаться Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo), Фернандо Алонсо (Aston Martin), Нико Хюлкенберг (Haas), Карлос Сайнс (Ferrari) и Ландо Норрис (McLaren).

Во второй тройке Юки Цунода (AlphaTauri), Пьер Гасли (Alpine), Льюис Хэмилтон (Mercedes), Серхио Перес (Red Bull) и Алекс Элбон (Williams).

В четверг в пресс-центре автодрома журналисты смогут задать вопросы представителям команд. Приглашены Фредерик Вассёр (Ferrari), Зак Браун (McLaren), Тото Вольфф (Mercedes) и Джеймс Ваулз (Williams).

По итогам квалификации и гонки на вопросы ответит лучшая тройка дня.