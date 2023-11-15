Карлос Сайнс выиграл турнир по гольфу и разбил кубок

Накануне в Лас-Вегасе на поле элитного клуба Wynn Golf Club состоялся турнир по гольфу The Netflix Cup с участием профессиональных гольфистов и гонщиков Формулы 1. Гоночные комбинезоны на клюшки для гольфа сменили Алекс Элбон, Пьер Гасли, Ландо Норрис и Карлос Сайнс.

Гонщики играли в парах с профессионалами, и победу одержали Карлос Сайнс и Джастин Томас. Однако не менее яркой, чем сама игра, получилась церемония награждения победителей. Карлос, держа в одной руке бутылку с шампанским, а во второй кубок за победу, выронил трофей, который упал на земле и раскололся на две части.

Как пошутили в пресс-службе Netflix, вероятно, Карлос захотел поделиться частью своего кубка с Ландо Норрисом, намекая на эпизод, произошедший во время церемонии награждения Гран При Венгрии, когда Норрис случайно разбил кубок Макса Ферстаппена.