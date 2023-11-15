Лиа Блок представит Williams в Академии Формулы 1

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В Williams подтвердили, что в Академии Формулы 1 команду будет представлять американская гонщица Лиа Блок, выступая в составе команды ART Grand Prix.

Лиа гонялась в разных сериях, в ралли, Extreme E и ралли-кроссе. 17-летняя пилотесса начала заниматься картингом и ралли в 11-летнем возрасте, но дебют в Академии F1 станет первым полноценным сезоном в гонках на открытых колесах.

Лиа Блок: «Я рада присоединиться к Williams в Академии Формулы 1 и провести с ними сезон 2024 года! Об этом я не могла даже мечтать. С нетерпением жду возможности получить этот опыт».