Льюис Хэмилтон: Я слышал много жалоб от местных жителей

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Проведение Гран При Лас-Вегаса и строительство трассы доставило немало хлопот местным жителям. Исполнительному директору Liberty Media Грегу Маффею даже пришлось извиняться за неудобства перед жителями Лас-Вегаса.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон тоже придерживается позиции, что проведение гонок не должно оказывать негативного влияния на людей, живущих рядом с трассой.

«Я слышал, что было много жалоб от местных жителей, – рассказал Льюис Хэмилтон на конференции AMG x IWC в Лас-Вегасе. – Я считаю, что мы должны с уважением относиться к людям, которые здесь живут. Они усердно работают и приносят много денег городу и всей нашей индустрии. В ответ мы должны проявлять заботу о них.

Мы не можем себе позволить быть цирком, который со стороны кажется полным блеска и гламура, но при этом негативно влияет на людей».