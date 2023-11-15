Масса: Хэмилтон или Алонсо не победят Ферстаппена

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Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер неоднократно говорил, что Серхио Перес останется в команде в 2024 году, хотя уровень мексиканского гонщика не дотягивает до уровня напарника Макса Ферстаппена. Бывший гонщик Формулы 1 Фелипе Масса считает верным решение оставить Переса в Red Bull Racing, поскольку даже Льюис Хэмилтон или Фернандо Алонсо, по мнению бразильца, не смогут опередить Макса за рулём такой же машины.

Фелипе Масса: «Пока Макс всем доволен, а команда побеждает в личном зачёте и Кубке конструкторов, разумное решение заключается в том, чтобы оставить всё как есть. Макс явно в хорошем настроении и побеждает практически в каждой гонке. Для него любые перемены будет означать ухудшение ситуации.

Даже если посадить Льюиса Хэмилтона или Фернандо Алонсо за руль второй машины Red Bull, я не уверен, что что-то изменится. Возможно, они будут чуть ближе, но, поверьте мне, они тоже не смогут победить Макса.

Давайте говорить откровенно – все мы хотим, чтобы судьба титула решалась в последнем повороте или на последнем круге, как это было в 2021-м в Абу-Даби. Если цель провести такой сезон, то тогда вместо Переса за Red Bull должен выступать второй лучший гонщик после Макса».