Оскар Пиастри: В Лас-Вегасе должно быть весело!

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Гонщики McLaren с особым интересом ждут предстоящий Гран При Лас-Вегаса, рассчитывая, что на новой городской трассе смогут показать хорошие результаты.

Ландо Норрис: «Наконец-то настало время Гран При Лас-Вегаса! С тех пор, как в прошлом году было объявлено об этой гонке, мы все находимся в предвкушении. Я в восторге от того, что буду гоняться на этой трассе. Не сомневаюсь, что этот Гран При станет особенным и будет сопровождаться невероятной атмосферой.

Эта трасса всем будет в новинку. Я готовился, занимаясь на симуляторе, но на тренировках будет интересно познакомиться с ней по-настоящему.

Мы неплохо провели пять предыдущих гонок, четыре раза поднявшись на подиум. Я решительно настроен сохранить эту стабильность и на двух заключительных этапах сезона, чтобы завершить чемпионат с высокими результатами».

Оскар Пиастри: «Я рад отправиться в Вегас, где пройдёт первый из двух этапов, завершающих сезон. Нам предстоит гоняться в этом уникальном месте, так что там должно быть весело! Хочется поскорее увидеть, как всё это выглядит.

Меня ждёт встреча с ещё одной новой трассой, но она новая для всех, поэтому уик-энд обещает быть интересным. Команда в этом году проделала отличную работу по модернизации машины, и я надеюсь, что в Лас-Вегасе смогу вновь заработать очки».