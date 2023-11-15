Педро де ла Роса о процедуре старта…

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В традиционном превью Aston Martin посол команды и ветеран гонок Педро де ла Роса рассказал о чувствах гонщика во время старта…

Педро де ла Роса: «Перед стартом вы особенно ярко чувствуете мощность окружающих вас машин. Это особый момент, насыщенный энергией людей и моторов.

В этот момент есть только вы и машина. Наушники надеты, шлем надет, вы опускаете визор. Тишина. Только вибрация говорит о том, что позади вас огромная сила. Вы включаете первую передачу и ждёте светофора.

Загорается первый сигнал. Повышаете обороты до 11 000. Потом второй. Третий. Единственное, что сейчас важно – светофор. А потом огни гаснут.

Отпускаете сцепление до 70-80 процентов. Машина рвётся вперёд. Сложность в том, чтобы удержать педаль газа в нужном положении, когда перегрузка в 2,5g толкает вас назад, отрывая ногу от педали.

Первые 10 метров после старта нужно сохранять положение педали газа. Машина почти взлетает, вы чувствуете легкую вибрацию на задней оси, пробуксовку шин. Ждёте ещё две-три секунды, а затем полностью выжимаете сцепление.

Первая передача, вторая… Мотор упирается в ограничитель оборотов, а вы продолжаете переключать передачи. Машины вокруг. Слева, справа. Интервалы появляются и исчезают. Куда вы поедете? Какую траекторию выберете? Решения принимаются моментально, от них зависит, отыграетесь вы или потеряете позиции.

Первое торможение. Вы тормозите так поздно, как это возможно в попытке протиснуть машину в игольное ушко появившегося перед вами места.

Работают все органы чувств. Малейшее движение в зеркалах, мельчайшая вибрация руля или сиденья, звук двигателя, запах шин – всё это говорит вам, как действовать, но далёко не все примут верное решение. Вы надеетесь, что окажетесь в их числе. Нет никакого плана. Только инстинкты. Есть вы и машина, и вы с ней – одно целое».