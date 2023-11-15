Педро де ла Роса: В Вегасе у гонщиков проблем не возникнет

В Лас-Вегасе скоростная городская трасса, погода в этот уик-энд будет прохладной, но бывший гонщик Формулы 1 Педро де ла Роса считает, что проблем не возникнет.

Педро де ла Роса: «Определённые сложности возникнут – из-за знакомства с трассой и необычного расписания, но это не станет проблемой для гонщиков, а низкая температура даже полезна – никто не будет жаловаться на обезвоживание.

Чем прохладнее, тем больше кислорода в воздухе, тем легче гонщикам, а на длинных прямых можно перевести дух и попить воды. Так что на самом деле в Вегасе у гонщиков проблем не возникнет».