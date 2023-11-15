Штук: С приходом Вассёра порядок в Ferrari будет наведён

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Результаты Ferrari в этом сезоне редко радуют болельщиков итальянской команды, ведь её гонщики шесть раз стартовали с поула и семь раз поднимались на подиум, но только в Сингапуре Карлосу Сайнсу удалось довести гонку до победы.

Разумеется, команду есть за что критиковать, тем не менее, немецкий ветеран автоспорта, бывший гонщик Формулы 1 Ханс-Йоахим Штук высоко оценивает работу Фредерика Вассёра в его первый год на посту руководителя Скудерии.

«Конечно, в последние годы в Ferrari допустили немало ошибок, – заявил Штук в интервью Eurosport. – Однако меня всё-таки удивляет, почему им так долго не удаётся вернуться на прежние высокие позиции. Я этого не понимаю.

Многие неудачи предыдущих лет просто недопустимы для команды с такой историей, как у Ferrari. Но с приходом Вассёра необходимый порядок будет наведён, хотя для этого потребуется время».

Отставание от Red Bull Racing, доминирующей в чемпионате, очень велико, но пример McLaren говорит о том, что при правильном подходе к работе в течение сезона вполне реально добиться весьма впечатляющего прогресса.

«Этот пример показывает, что такое возможно. В McLaren прекрасно справляются с делом, это надо признать, – продолжил Штук. – Их прогресс должен прежде всего стимулировать Ferrari и Mercedes. Эти две команды просто обязаны прибавить».

За два этапа до завершения сезона Ferrari борется за 2-е место в Кубке конструкторов, пока уступая Mercedes 20 очков, но если сможет опередить, это уже будет какой-то успех. Если же останется на 3-м месте, то по итогам чемпионата получит меньше призовых, чем в 2022 году.