В Williams считают, что трасса в Вегасе подойдёт FW45

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В Williams с оптимизмом ждут этап в Лас-Вегасе и считают, что трасса подойдёт FW45…

Алекс Элбон: «Отправляясь в Лас-Вегас, я с нетерпением жду встречи с новой трассой. Со стороны она кажется довольно простой, но на симуляторе мы поняли, что это не так – из-за низкой прижимной силы будет непросто добиться максимума от машины. Шумиха вокруг этого Гран При продолжается давно, теперь увидим, как всё окажется на самом деле».

Логан Сарджент: «Этап в Лас-Вегасе – моя третья и последняя домашняя гонка в сезоне. Проехать под огнями расположенных на Стрип отелей будет здорово! В детстве я гонялся в Вегасе на картинге, так что возможность вернуться туда и участвовать в гонке Формулы 1 – это невероятно здорово. Надеюсь, мы хорошо проведём гонку и сделаем этот уик-энд незабываемым для болельщиков и команды».