Arctos Partners – новый инвестор Aston Martin F1

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В Aston Martin F1 объявили о соглашении с компанией Arctos Partners, которая стала новым инвестором команды. Это частная компания со штаб-квартирой в Даласе, штат Техас, и у неё богатый опыт инвестиций в сфере спорта. Её специалисты поделятся с Aston Martin своими экспертными знаниями, а обширные деловые связи в мире бизнеса будут способствовать дальнейшему развитию команды.

Artcos Partners станет миноритарным акционером AMR Holdings GP Limited, холдинговой компании, управляющей активами команды, сделка будет завершена до конца года.

Лоуренс Стролл, исполнительный президент Aston Martin F1 Team: «Я рад. приветствовать Arctos Partners, нового партнёра и миноритарного акционера команды. Эта компания инвестирует в ряд ведущих спортивных франшиз, у неё глубокие знания в этой области, и я в восторге от того, что Aston Martin добавится в её престижный инвестиционный портфель.

В этом сезоне команда добилась впечатляющего успеха, на её счету восемь подиумов – столько очков она ещё никогда не зарабатывала, но мы стремимся к ещё более высоким результатам».