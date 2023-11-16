Боттас: Больше всего волнует уровень сцепления

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Валттери Боттас считает, что организаторы Гран При Лас-Вегаса отлично поработали, и к предстоящей гонке всё готово, но его, как и всех, волнует, каким будет уровень сцепления на новой трассе.

Валттери Боттас: «За все годы карьеры в Формуле 1 я не припомню случая, чтобы по поводу какой-либо гонки поднимали столько шума, чтобы с предстоящим уик-эндом связывались такие большие ожидания. В Лас-Вегасе всё проходит очень ярко, зрелищно и помпезно, но для этого есть свои причины.

Это уникальное место для проведения Гран При, и, по-моему, организаторы отлично поработали – выглядит всё замечательно, всё готово к гонке. Лично меня больше всего волнует, каким будет уровень сцепления на новой трассе, поскольку это пока сложно прогнозировать. Когда мы работали на симуляторе, об этом можно было только догадываться, а ведь настройки, разумеется, во многом зависят от качества сцепления.

Но сама по себе конфигурация кольца должна способствовать интересной борьбе на трассе, и думаю, что нас ждёт захватывающий Гран При. Предвижу, что мы увидим много обгонов и прочих интересных ситуаций».

Также Валттери рассказал, что его новый благотворительный проект развивается успешно, и календарь, для которого были сделаны фотографии в жанре «ню», пользуется спросом.

«Никогда не думал, что выпущу подобный календарь, но проекта был задуман именно таким, – заявил финн, улыбаясь. – Но это было сделано именно ради благотворительности, и мы уже смогли собрать около 50 тысяч долларов, причём сумма продолжает расти. Поэтому спасибо всем, кто приобретает мой календарь!»