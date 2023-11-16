Ферстаппен: Гран При Лас-Вегаса – это не спорт

Действующий чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен считает, что Гран При Лас-Вегаса – это «99% шоу и 1% спорта», а гонщики выглядели как клоуны на 30-минутной пафосной церемонии открытия в среду вечером.

Макс Ферстаппен: «Я хочу как можно лучше выступить в этот уик-энд, но остальные мероприятия меня совсем не увлекают. Мне не нравятся все эти шоу, я не хочу в них участвовать. Стоя на сцене, гонщики выглядят как клоуны.

Я прекрасно понимаю, что на это можно смотреть с двух сторон – со стороны бизнеса или со стороны спорта. Так что, я понимаю их точку зрения, но это совсем не моя тема.

Трасса? Мне конфигурация показалась не особенно интересной. Городские трассы не очень подходят современным тяжёлым машинам, особенно когда сцепление с асфальтом оставляет желать лучшего. С нашими машинами интересно гоняться, когда на трассе много скоростных поворотов, а здесь их почти нет.

Ещё одна проблема связана с тем, что между Вегасом и Абу-Даби, где пройдёт этап на следующей неделе, разница во времени – 12 часов. В Вегасе мы живём фактически по японскому расписанию, здесь практически другой день. Я этого не очень понимаю. Это очень утомительно. Нет никакого смысла проводить сдвоенные этапы в столь разных часовых поясах в конце сезона, когда все устали».