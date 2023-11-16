Фонд Шумахера выпустил браслет из шины его Ferrari F310

16

Фонд Михаэля Шумахера Keep Fighting выпустил браслет, изготовленный из задней левой шины Ferrari 310, на которой в 1996 году будущий семикратный чемпион мира выиграл Гран При Италии.

Браслет создан в сотрудничестве с Mongrip, ювелирной компанией из Монако, в том числе специализирующейся на изделиях, тематически связанных с Формулой 1. Он выпущен ограниченным тиражом в 91 экземпляр – по числу побед, завоёванных Шумахером на трассах чемпионата мира, и украшен платиновой пластиной с семью маленькими бриллиантами, символизирующими его семь титулов.

Первый такой браслет будет продан на завтрашних торгах, организованных британским аукционным домом Bonhams, а остальные 90 можно будет приобрести онлайн или в бутиках Monogrip начиная с 7 декабря. Стоить браслет будет недёшево, 8000 евро, но надо полагать, что желающие его приобрести найдутся.

«Не могу представить, что может быть лучше, чем носить на запястье часть истории мирового автоспорта. Это по-настоящему оценит любой гоночный энтузиаст», – прокомментировала Сабине Кем, в прошлом менеджер Михаэля Шумахера, по-прежнему поддерживающая тесные контакты с его семьёй.