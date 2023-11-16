Марко: Я больше не ищу нового Ферстаппена

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Молодёжную программу Red Bull, которой много лет руководит Хельмут Марко, сложно оценивать. Два чемпиона – Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен – пришли уже готовыми, а своих чемпионов воспитать не удалось.

В интервью OE24 Марко комментировал недавний контракт с Оливером Гёте, ставшим новым участником молодёжной программы, и признал, что отказался от поисков «нового Ферстаппена».

Хельмут Марко: «Гёте – хороший парень, немец, живущий в Лондоне и Монте-Карло. Он показал хорошую скорость на тестах, а в следующем сезоне должен проявить себя в Формуле 3.

Возможно, в нём есть немного той же дерзости, что отличали Феттеля и Ферстаппена, но я уже отказался от поисков нового Макса. Впрочем, я буду рад, если мы найдем будущего победителя Гран При».