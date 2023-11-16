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Автоспорт

Перед гонкой пройдёт церемония представления гонщиков

Перед гонкой пройдёт церемония представления гонщиков

Перед стартом воскресной гонки в Лас-Вегасе пройдёт церемония представления гонщиков. В этом году подобная процедура проводилась в Майами, где была встречена критикой со стороны гонщиков, поэтому на этот раз формат будет другим.

Церемония начнётся за 22 минуты до формировочного круга и будет сопровождаться исполнением гимна.

В среду в Вегасе прошла церемония официального открытия трассы, которая тоже подверглась критике гонщиков, заявивших, что они приехали гоняться, а не ходить по подиуму, но организаторы обещали, что в воскресенье всё пройдёт быстро.

Источник:www.f1news.ru

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