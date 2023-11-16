Расселл: Неудача в Бразилии – единичный случай

Джордж Расселл уверен, что после неудачного выступления в Бразилии на новой трассе в Лас-Вегасе Mercedes сможет отыграться.

Джордж Расселл: «Я прилетел сюда в понедельник, увидел эти огни и всё остальное, и мне здесь понравилось. Думаю, все в восторге от того, что мы в Лас-Вегасе! Думаю, такие эмоции испытывают не только гонщики, но и болельщики. Журналистам тоже не терпится посмотреть, как сложится эта уникальная гонка.

В Бразилии наша команда выступила неудачно, это связано со многими причинами, но такова природа этапов со спринтом – если всё сделаете верно, то добьётесь успеха, а если допустите просчёт, у вас нет возможности его исправить. Думаю, после первых пяти кругов субботнего спринта мы поняли, что допустили ряд ошибок.

Жаль, конечно, ведь перед с тем уик-эндом мы связывали большие ожидания, но, вероятно, в каком-то смысле это тоже можно считать одним из итогов сезона. Хотя при этом я под сильным впечатлением от того, что наша команда завершает чемпионат, занимая 2-е место в Кубке конструкторов. Борьба с Ferrari продолжается, но мы решительно настроены удержаться впереди них.

Если не принимать во внимание то, что произошло в Бразилии, то результаты предыдущих гонках вселяли большие надежды. В Сингапуре наша машина позволяла бороться за победу, в Катаре она тоже была очень быстрой, и хотя в Японии у нас были некоторые сложности, в Остине и Мехико W14 вновь была способна на отличную скорость.

Однозначно, неудача в Бразилии стала единичным случаем, и я думаю, что здесь, в Лас-Вегасе, у нас будет возможность претендовать на высокие результаты. Здесь холодно, эта трасса всем в новинку, поэтому постараемся справиться с задачей лучше, чем соперники. Хотя, конечно, пока неясно, как всё будет складываться».