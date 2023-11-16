Суд вынес приговор похитителям часов Шарля Леклера

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В апреле 2022 года Шарль Леклер стал участником неприятной истории – у него украли люксовые часы Richard Mille. Гонщик Ferrari ужинал в местном ресторане в компании друзей и своего тренера, когда его узнали несколько человек и подошли с просьбой сфотографироваться.

Постепенно вокруг Леклера собралась довольно большая толпа желающих сделать снимок на память, и в какой-то момент неизвестный сумел снять с запястья гонщика Ferrari коллекционные часы стоимостью под два миллиона евро. В тот момент, когда Шарль обнаружил пропажу, вор уже скрылся.

Спустя несколько месяцев преступников, которых оказалось четверо, задержали, и на этой неделе суд итальянской Лукки вынес приговор.

Двое уроженцев Неаполя, 30 и 20 лет, приговорены к 10 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Ещё одна участница преступления, 30-летняя уроженка Неаполя, получила меньшее наказание – 6 лет и 5 месяцев тюремного заключения. Она не участвовала в непосредственной краже, но следила за обстановкой и должна была предупредить подельников в случае появления полиции. Четвёртому члену банды ещё предстоит предстать перед судом в начале следующего года.

Для двоих осуждённых это уже не первое преступление. В 2021 году они совершили вооружённое нападение на французского туриста, украв у него часы стоимостью 80 тысяч евро.