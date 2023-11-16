Три команды показали раскраски машин для этапа в Вегасе

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Команды Формулы 1 продолжают представлять особые раскраски машин для этапа в Лас-Вегасе, который пройдёт на городской трассе в этот уик-энд.

В Red Bull Racing показали раскраску RB19, которую придумала победительница конкурса болельщиков Линдси Палмер из британского Эссекса. Жёлтые и розовые линии, которыми украшены машины Макса Ферстаппена и Серхио Переса, должны символизировать неоновые огни Лас-Вегаса.

Свою вариацию на тему гонки в Лас-Вегасе показали в Williams. В раскраске кожуха двигателя обыграна тема местных неоновых вывесок и знаменитых казино.

В McLaren добавили больше чёрного цвета и на боковых понтонах сделали акцент на одном из своих спонсоров – Jack Daniel’s.