В конце сезона машина AlphaTauri будет выглядеть иначе

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В Лас-Вегасе и Абу-Даби машины AlphaTauri будут выглядеть не так, как на предыдущих этапах, и в преддверии предпоследнего Гран При сезона команда представила новую раскраску AT04.

На боковых понтонах и моторном кожухе появились характерные полоски, видимо, в какой-то мере символизирующие воздушные потоки, обтекающие машину.

Как пояснили в итальянской команде, это оформление было разработано совместно с дизайнером Бренданом Монро, и аналогичные мотивы используются в новой коллекции спортивной одежды AlphaTauri, названной Las Vegas Capsule Collection.