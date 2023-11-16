Видео: Льюис Хэмилтон и Роско появятся в Fortnite

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Не только Формула 1, музыка и мир моды интересуют Льюиса Хэмилтона – семикратному чемпиону мира не чужды и компьютерные игры.

В многопользовательской онлайн-игре Fortnite появятся персонажи Льюиса Хэмилтона и его бульдога Роско. В опубликованном трейлере разработчиков игры Льюис через зеркальную комнату попадает в виртуальный мир и в костюме супергероя, чем-то неуловимо напоминающем образ «Черной пантеры», присоединяется к «Королевской битве».

Игроки смогут приобрести костюм Льюиса Хэмилтона, начиная с 18 ноября.