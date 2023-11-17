Ферстаппен: Нужно снизить деградацию шин на дистанции

Макс Ферстаппен показал шестой результат во второй тренировке Гран При Лас-Вегаса, уступив обладателю лучшего времени Шарлю Леклеру более девяти десятых секунды. Гонщик Red Bull Racing рассказал, что выполнил всю намеченную программу, но трасса ему не понравилась.

Его напарник Серхио Перес закончил сессию с четвёртым результатом.

Макс Ферстаппен: «Трасса скользкая, а в первой тренировке удалось проехать всего несколько кругов. Потребовалось время во второй сессии, чтобы асфальт покрылся слоем отработанной резины. Ближе к концу сессии состояние трассы немного улучшилось. Мы смогли выполнить всю запланированную программу, что наиболее важно.

Мне не особо понравилось пилотировать по этой трассе. Я уже говорил вчера, что на этой трассе нет ничего нового, чего бы я не видел в прошлом.

Шины? Состав Soft неплох на одном круге, но на длинной дистанции выглядят не лучшим образом. Шины Medium тоже не назвать очевидным выбором на длинную серию кругов.

Нам предстоит найти решение, чтобы снизить деградацию резины на дистанции. Тем не менее, мы достаточно хорошо выглядим на фоне остальных, но я считаю, что мы можем справиться лучше. Как я сказал, выбрать состав для гонки будет непросто».