Хорнер: Казалось, гонщики ездят на сликах на мокрой трассе

Кристиан Хорнер выразил сожаление из-за непредвиденной ситуации, возникшей в начале первой тренировки в Лас-Вегасе, но, как подчеркнул руководитель Red Bull Racing, безопасность всегда должна быть приоритетом.

Кристиан Хорнер: «Жаль, что работа на трассе была прервана, но проблема связана с рамкой дренажного отверстия, и теперь приходится проверять дренажную систему по всему кругу. Необходимо что-то предпринять, ведь это напрямую влияет на безопасность. Вы же видите, что произошло с машинами Alpine и Ferrari.

Наши машины пока в порядке, но я успел на ходу переговорить с Фредериком Вассёром, и он сказал, что Ferrari Карлоса Сайнса получила весьма серьёзные повреждения. Поскольку у машин этого поколения очень маленький дорожный просвет, FIA необходимо тщательно проверить всю трассу.

Жаль, что так произошло, и я переживаю за болельщиков, а командам в этой ситуации придётся проявить гибкость и быть готовыми к корректировке графика уик-энда. Но безопасность превыше всего, поэтому трассу нужно привести в порядок. Надеюсь, это не займёт слишком много времени.

Судя по первым впечатлениям наших гонщиков, пока им показалось, что они ездят на сликах по мокрому асфальту. Впрочем, для совсем нового покрытия это нормально. Главные сложности у них были в зонах торможения.

Чтобы у команд и гонщиков была нормальная возможность адаптироваться, вероятно, придётся продлевать время оставшихся тренировок, так что нам, возможно, предстоит заночевать на трассе!»

Также Хорнера попросили прокомментировать слова Макса Ферстаппена о том, что Гран При Лас-Вегаса – это «99% шоу и 1% спорта»: «Макса можно понять. Он – гонщик и терпеть не может всю эту помпезность и шумиху, которая поднята вокруг Формулы 1. Он хочет просто пилотировать гоночную машину, ему дела нет до славы и всего того, что с ней связано, а все эти элементы шоу-бизнеса, сопровождающие гонку в Лас-Вегасе, лишь доставляют ему дискомфорт».