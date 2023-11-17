Карлос Сайнс: Если честно, я таких правил не понимаю

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Шарль Леклер и Карлос Сайнс завершили первый день работы на трассе в Лас-Вегасе на двух верхних строчках протокола, хотя начало тренировок для Ferrari было омрачено неприятным происшествием.

Машина Сайнса получила серьёзные повреждения из-за жёсткого контакта с одним из неисправных элементов системы дренажа трассы, после чего команда была вынуждена поменять шасси. Кроме того, на SF-23 испанца были заменены двигатель внутреннего сгорания, накопитель энергии и блок управляющей электроники. В результате он оштрафован и потеряет десять позиций старте Гран При.

Шарль Леклер (1-й): «Это был несколько необычный день. Первая тренировка была остановлена всего после четырёх кругов, и мы проехали совсем мало километров. Но во второй сессии за 90 минут надо было опробовать резину всех имеющихся в нашем распоряжении составов, поэтому мы постарались поработать как можно более эффективно.

Эта сессия прошла продуктивно, мы смогли проехать немало кругов, и мне понравилось пилотировать на этой трассе. Пока мы вполне конкурентоспособны, но уик-энд только начинается. Времени на подготовку к завтрашнему дню у нас немного, поэтому надо как следует потрудиться, чтобы сохранить набранный темп».

Карлос Сайнс (2-й): «День получился богатый на события после проблем в первой тренировке, но наши парни отлично потрудились. Фактически перед второй тренировкой им пришлось собрать новую машину, и нам удалось выполнить программу, так что огромное спасибо всем механикам Ferrari.

Похоже, в этот уик-энд мы конкурентоспособны, и я уже готовлюсь к завтрашнему дню. Если говорить о неприятностях, то мы получили штраф и на старте гонки потеряем десять позиций из-за того, что в числе прочего на моей машине пришлось поменять батарею.

Если честно, я таких правил не понимаю и считаю, что должны быть предусмотрены исключения, учитывая обстоятельства случившегося. В любом случае нам придётся как-то справляться с этой ситуацией».