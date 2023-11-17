Леклер: В Формуле 1 есть место и для спорта, и для шоу

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Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен раскритиковал 30-минутную церемонию открытия Гран При Лас-Вегаса, заявив, что на ней гонщики выглядели как клоуны. С ним не согласен пилот Ferrari Шарль Леклер, который уверен, что в Формуле 1 органично уживаются спорт и шоу.

Шарль Леклер: «Я думаю, что в Формуле 1 есть место и для спорта, и для шоу. В этот уик-энд мы уже увидели большое шоу на церемонии открытия. Но не надо забывать, что хотя у нас прекрасный спорт, мы должны привлекать новых зрителей. Надеюсь, борьба на трассе, которая важна сама по себе, важна для меня и для Макса, будет не менее интересной.

Возможно, кого-то больше привлекут мероприятия, сопутствующие гоночному уик-энду, но затем эти люди увидят гонку и станут болельщиками на многие годы.

Я понимаю подход промоутеров, и меня он устраивает. Не обязательно каждый этап превращать в такое шоу, но если мы в Лас-Вегасе, то почему бы так не сделать? Но при этом важно не забывать про суть спорта и оберегать её».