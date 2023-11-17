Окон: Ночь получилась богатой на события

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В пятницу в Лас-Вегасе механики Alpine успели собрать для Эстебана Окона машину на другом шасси после того, как в первой тренировке он случайно задел открывшуюся крышку дренажного колодца…

Пьер Гасли (15-й): «Сумасшедшая ночь в Лас-Вегасе! Не думаю, что мы когда-нибудь вновь будем пилотировать машину Формулы 1 в три часа ночи.

Приятно впервые проехать по трассе. Со всеми огнями и знаковыми достопримечательностями, выглядело это здорово. Мы потеряли время в первой тренировке, поэтому важно было максимально эффективно провести вторую, чтобы подготовиться к следующим сессиям уик-энда.

Мы многое узнали, теперь нужно проанализировать полученные данные и добиться от машины большего перед квалификацией».

Эстебан Окон (16-й): «Ночь получилось богатой на события и весьма эмоциональной, если не сказать больше! С одной стороны, было очень здорово впервые проехать по легендарным улицам Лас-Вегаса, с другой – обидно, что первая тренировка закончилась преждевременно.

На первых кругах моя машина была серьёзно повреждена после удара о незакрепленный люк дренажной системы, нам пришлось менять шасси. Несмотря на сжатые сроки, команда справилась, подготовив машину к началу отложенной второй сессии.

Вторая тренировка прошла спокойно. Мы опробовали несколько вариантов настроек, изучали поведение шин и условия на трассе. Мне трасса понравилась. Думаю, квалификация и гонка получатся интересными».