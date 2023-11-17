Промоутер Гран При объяснил удаление болельщиков

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Начало второй тренировки в Лас-Вегасе пришлось отложить из-за проблем с люками дренажной системы, после длительной паузы она началась в полтретьего утра, а за несколько минут до этого полиция выгнала болельщиков с трибун и зон свободного размещения. Через несколько часов промоутер этапа разъяснил ситуацию…

«Нет большего приоритета в Формуле 1, чем безопасность гонщиков, болельщиков и персонала.

После инцидента с люком дренажной системы Формула 1 и FIA решили принять дополнительные меры, чтобы не допустить повторения этих проблем перед возобновлением соревнований.

Для завершения этих дополнительных мер потребовалось несколько часов, что привело к значительному изменению графика. Учитывая поздний час и логистические проблемы с безопасным перемещением болельщиков и сотрудников за пределы трассы, промоутер этапа принял непростое решение закрыть доступ болельщиков до начала второй тренировки.

Успешно завершив полный цикл тренировок, мы надеемся обеспечить всем безопасный и интересный гоночный уик-энд», — сказано в официальном заявлении.