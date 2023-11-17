Сайнс: Сезон из 24 гонок требует иного формата уик-энда

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В следующем году календарь чемпионата мира будет состоять уже из 24 этапов, и в Лас-Вегасе на пресс-конференции FIA Карлоса Сайнса спросили, каких изменений потребует столь насыщенный сезон, и что в этой связи планируют предпринять в Ferrari.

«Я не уверен, что сейчас подходящее время для детального обсуждения этой темы и того, что все собираются в этой связи предпринимать, – ответил Карлос, однако всё-таки поделился некоторыми соображениями. – Если говорить о гонщиках, то мы в привилегированном положении.

Мы путешествуем первым или бизнес-классом, а то и летаем на частных самолётах. Мы останавливаемся в лучших отелях. На трассу мы приезжаем не в понедельник, а во вторник или в среду и покидаем её вечером в воскресенье, а не утром следующего дня.

Думаю, гонщики действительно в привилегированном положении, если сравнивать нас с сотней человек, которые приезжают на Гран При в составе гоночной бригады Ferrari, и мне не хочется говорить с таких позиций. Согласен, мы испытываем более сильный прессинг, кроме того, нам приходится много общаться с прессой и т.д., но я не хочу жаловаться по этому поводу.

Однако я считаю, что когда сезон будет состоять из 24 этапов, то при таком графике, как сейчас, это предел. Думаю, многие команды уже работают над программами, предусматривающими ротацию механиков и инженеров. В паддоке я общаюсь с разными командами, и все уже готовятся переходить на такие программы. Понятное дело, я не думаю, что можно дойти и до ротации гонщиков.

Но посмотрим, каким будет дальнейшее развитие нашего спорта. Мне интересно, какие идеи высказываются по поводу будущего Формулы 1, поскольку лично я убеждён: чтобы двигаться вперёд, необходимо либо вносить изменения в формат уик-энда, либо менять подходы к организации наших встреч с прессой и участию во всех прочих мероприятиях.

Но 24 гонки – это предел или близко к пределу, и в этой ситуации важно заботиться не только о здоровье гонщиков, но и механиков, а также вообще всех людей, которые путешествуют по миру в составе гоночных бригад.

В Liberty многое делают для развития спорта, и вносить элементы шоу, чтобы делать гонки более зрелищными – это хорошо. С другой стороны, начинает казаться, что какие-то моменты становятся повторяющимися, а это уже перебор и ничего не добавляет уик-эндам.

Нужно просто полностью пересмотреть программу уик-энда. Это моё личное мнение, но, разумеется, детальной информацией о том, как мне это видится, я поделюсь только с моей командой и с руководством Формулы 1».