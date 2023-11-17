Сайнса всё равно накажут

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Несмотря на то, что повреждение машины Карлоса Сайнса произошло не по вине гонщика или команды, а из-за открывшейся крышки дренажного колодца на трассе, он всё равно будет оштрафован за замену элементов силовой установки.

Команда Ferrari обратилась к стюардам с просьбой не накладывать штраф, но они не стали отступать от спортивного регламента, поскольку не имеют такой возможности.

«Заслушав представителя команды, руководителя департамента гонок на одноместных машинах FIA, просмотрев видеодоказательства и изучив действия команды, стюарды приняли решение. Несмотря на то, что повреждение вызвано крайне необычными внешними обстоятельствами, параграф 2.1 Спортивного регламента Формулы 1 обязывает всех официальных лиц, включая стюардов, применять его в том виде, в котором он был написан.

Соответственно, обязательное наказание, предусмотренное статьей 28.3 спортивного регламента, должно быть применено.

Стюарды отметили, что если бы у них были полномочия сделать отступление в этом случае, они бы так и поступили, но правила не допускают таких действий», — сказано в заявлении стюардов.