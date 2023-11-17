Симоне Берра: Проблем с прогревом шин не возникло

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До начала этапа в Лас-Вегасе многие опасались, что на ночном этапе из-за низкой температуры трассы у команд возникнут сложности с прогревом шин. Однако после пятничных тренировок главный инженер Pirelli Симоне Берра рассказал, что опасения оказались преувеличенными.

Симоне Берра: «Первый день определённо получился необычным – первая сессия практически не состоялась, а продолжительность второй была увеличена на 50% с разрешением использовать все доступные комплекты шин, чтобы наверстать время, потерянное в первой тренировке. В результате нам удалось собрать полезные первоначальные данные, которые будут важны в следующие дни, когда состояние трассы начнётся улучшаться.

Как и ожидалось, скорости росли с каждым пройденным кругом, хотя гонщики ещё примерно на три-четыре секунды медленнее расчётных значений. Смотря на количество пройденных кругов на составах Soft, Medium и Hard, создаётся впечатление, что некоторые команды приберегли самый жёсткий состав на гонку, тогда как Medium использовался достаточно активно.

При этом нельзя полностью исключать использование шин Soft, принимая во внимание улучшение состояния трассы. Однако необходимо учитывать тот факт, что большая часть трассы открывается для городского трафика, что неизбежно приведёт к исчезновению с асфальта слоя отработанной резины.

Отправляясь в Лас-Вегас, мы готовились иметь дело с двумя проблемами: прогревом шин и гранулированием. Если говорить о прогреве, то сегодня мы не заметили ничего драматичного или беспрецедентного по сравнению с тем, что было раньше. Что касается деградации, то она оказалась значительной, но всё же соответствовала тем показателям, которые мы уже видели на других трассах.

Кроме того, мы увидели тенденцию снижения зернистости по мере того, как машины проезжали всё больше кругов. В гонке ситуация может измениться, возможно даже значительно, открыв возможности, которые сегодня казались маловероятными».