Стролл о церемонии открытия: Я на такое не подписывался

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Лэнс Стролл согласен с Максом Ферстаппеном, который раскритиковал церемонию открытия Гран При Лас-Вегаса. Гонщику Aston Martin не нравится, что промоутеры этапа пытаются представить участников чемпионата в образе голливудских звёзд.

Лэнс Стролл: «Это вообще не моё, я на подобные вещи не подписывался. Мы – гонщики, а нас пытаются представить звёздами Голливуда. Я просто люблю гоночные машины, а не пытаюсь стать голливудской звездой.

Конечно, хорошо, что Формула 1 приезжает в такие места и открывает американский рынок. Это хорошо для команды, для бизнеса, спонсоров, но я надеюсь, что мы не растеряем суть Формулы 1. Во всём нужен баланс».