Джеймс Ваулз: Мы знали, что будем быстры в Лас-Вегасе

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Джеймс Ваулз, руководитель Williams, прокомментировал итоги субботы в Лас-Вегасе, очень неплохие для этой команды, ведь впервые за семь с лишним лет оба её гонщика смогли пройти в финал квалификации.

Джеймс Ваулз: «Мы знали, что будем быстры на этой трассе. Но на самом деле, такие результаты, когда обе наши машины прошли в первую десятку, а времени поула мы уступили всего шесть десятых, можно считать отличным достижением.

Этому способствовало несколько факторов. Если говорить о Логане, то трасса в Лас-Вегасе всем в новинку, до этого уик-энда никто не проехал здесь ни одного круга, и в этом плане новичок находится в таком же положении, как и все остальные. Во-вторых, на четырёх или пяти предыдущих этапах он постепенно наращивал уверенность, не допускал ошибок и просто спокойно «вкатывался».

Поскольку трасса незнакомая, всем командам было непросто найти оптимальные настройки своих машин. Но наша FW45, по-моему, неплохо показала себя в квалификации, хотя предвижу, что в гонке нам будет несколько сложнее, ведь вокруг нас стартуют более быстрые машины.

Прежде всего у нас очень эффективное шасси. Настройки аэродинамики в Лас-Вегасе можно сравнить с теми, что мы применяем в Спа или Монце, а наша машина в таких условиях работает отлично. Далее, обычно на ней задняя резина немного перегревается, но поскольку здесь прохладно, и температуры не превышают 14 градусов, то для нас это оптимальные условия. И это тоже отразилось на поведении машины.

Ещё одно изменение мы внесли на этапе в Японии: в дни уик-эндов Алекс постоянно помогает Логану. Хотя считается, что напарник – это первый, кого вы должны опередить, но Алекс – другой человек, он относится к этому иначе и хочет, чтобы команда добилась успеха, чтобы Williams завершила сезон на 7-м месте Кубка конструкторов. А для этого нужно, чтобы напарник выступал на вашем уровне.

Он открыто делится с Логаном всяческой информацией, старается помочь ему прибавить, и я думаю, что такие отношения между напарниками способствовали результатам, которые вы видите сегодня».