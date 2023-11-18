Ландо Норрис: Начало уик-энда не самое хорошее

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В первый день, точнее, в первую ночь работы на трассе в Лас-Вегасе McLaren не удалось найти к ней правильный подход, прежде всего из-за проблем с гранулированием резины. Впрочем, Ландо Норрис признал, что у них и раньше были сложности на трассах, требующих низкого уровня прижимной силы.

Ландо Норрис (10-й): «День тяжёлый, нам пришлось непросто. Трасса сложная, сцепление на низком уровне, из-за этого шины очень быстро теряют эффективность – с нами произошло именно это.

В целом не лучший мой день, поскольку мне некомфортно за рулём, хотя даже не в этом дело, а в том, что мне не удавалось найти оптимальный баланс, добиться стабильности и т.д. В общем, начало уик-энда не самое хорошее.

Когда мы залили больше топлива и приступили к длинной серии кругов, ощущения стали ещё хуже, так что пока всё складывается далеко не так здорово, как в предыдущие уик-энды. Но, вероятно, в целом мы были готовы к тому, что окажемся примерно на том же уровне, на каком были в Монце или на других трассах, требующих небольшой прижимной силы.

В общем, пока у нас сложности, но я уверен, что к завтрашнему дню мы сможем добиться улучшений, и я уже знаю, над чем нужно поработать».

Оскар Пиастри (14-й): «Трасса очень скользкая, а также сложности связаны с тем, что её поверхность довольно неровная, но тренировки прошли интересно. Найти правильный подход к шинам было трудно из-за повышенного гранулирования, и с этим нужно разобраться в процессе подготовки к завтрашнему дню.

Хуже всего дела обстояли, когда мы ездили на мягкой резине, но вообще картина не вполне понятная, потому что у кого-то были проблемы из-за гранулирования, у кого-то их не было. Посмотрим, что нам удастся предпринять, и надеемся, что завтрашний день для всех сложится более удачно.

На длинных сериях кругов мы выглядели чуть более конкурентоспособно, но всё равно не смогли выйти на тот уровень, на который хотим выйти. Похоже, что Ferrari очень уверенно работают на этой трассе, но в целом картина довольно пёстрая.

Сначала надо выспаться, а завтра займёмся анализом ситуации. Впрочем, в любом случае хорошо, что нам всё-таки удалось поработать на трассе».