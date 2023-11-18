Леклер: Я стартую с поула, а это самое главное

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Шарль Леклер подтвердил свою репутацию одного из лучших мастеров квалификации в Формуле 1: в Лас-Вегасе гонщик Ferrari в пятый раз в сезоне и в 23-й в карьере будет стартовать с поула.

Шарль Леклер: (1-й): «Разумеется, я доволен. Я выиграл первую квалификацию в Лас-Вегасе, где проходит замечательное спортивное событие. Но я немного расстроен тем, как проехал свои круги в финальной сессии.

Я не лучшим образом справился с делом, хотя этого было достаточно, чтобы выиграть поул, а больше нам ничего и не надо. Но теперь необходимо полностью сосредоточиться на задачах, которые предстоит решать в завтрашней гонке. Обычно именно в гонках нам не хватает темпа, поэтому надеюсь, что нам удастся всё собрать воедино и победить.

По-моему, свой лучший круг я проехал во 2-й сессии, хотя надо было бы это сделать в финале. Но не удалось. В любом случае я стартую с поула, а это самое главное».

Карлос Сайнс (2-): «Прежде всего надо отметить отличную работу всей команды. Общими усилиями нам удалось добиться доминирования в квалификации после вчерашних сложностей. Мы смогли заново собрать мою машину, и Ferrari займёт весь первый стартовый ряд – это невероятно!

Разумеется, я бы с удовольствием выиграл поул, ведь тогда я бы стартовал с 11-й позиции, а не с 12-й, но сегодня мы показали максимально возможный результат. Штраф, полученный вчера, меня по-прежнему расстраивает. Не буду лукавить, из-за него у меня по-прежнему очень неважное настроение, но я пытаюсь поменьше это показывать. Однако как есть, так и есть.

Ситуация в гонке во многом будет зависеть от того, как пройдёт старт, и каким будет уровень деградации резины. А также интересно, насколько просто будет обгонять.

Похоже, что с темпом в этот уик-энд у нас всё хорошо, и в завтрашней гонке гонке мне бы хотелось побороться за победу с Шарлем и Максом. К сожалению, мне придётся стартовать из глубины поля и по ходу дистанции отыгрываться. Надеюсь, в какой-то момент я смогу пробиться вперёд и сражаться с лидерами, однако думаю, что это будет непросто».