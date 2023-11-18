Пьер Гасли: Ожидания были ниже результата

13

Противоречивые чувства испытывали в Alpine после квалификации Гран При Лас-Вегаса. С одной стороны, Пьер Гасли показал пятое время, который благодаря штрафу Карлоса Сайнса начнёт гонку и вовсе четвёртым – лучшая стартовая позиция французского гонщика в сезоне. С другой стороны, его напарник Эстебан Окон завершил борьбу ещё в первой сессии, показав семнадцатое время.

Пьер Гасли (5-й): «Я доволен работой команды, особенно на фоне того, что наши ожидания были гораздо ниже достигнутого результата. Мы доказали, что прогнозы оказались ошибочными, и я надеюсь, что мы докажем это и завтра после старта с четвёртого места.

Машина хорошо управлялась, и мне было комфортно за рулём, что важно на городской трассе. Я мог атаковать на пределе, а пройденные сегодня круги получились, вероятно, лучшими в сезоне.

Посмотрим, чего мы сможем добиться завтра. На новой трассе нужно продолжать сохранять концентрацию – будет холодно и сложно, но к этому надо быть готовыми. Цель – заработать много очков».

Эстебан Окон (17-й): «Непросто принять такой результат – сегодня всё сложилось не в мою пользу. Выйти из первой сессии всегда нелегко, но судя по данным телеметрии, я мог комфортно выйти во вторую часть, поэтому ещё обиднее из-за того, что не удалось воспользоваться скоростью машины.

На первом круге я попал в трафик, а на втором потерял около семи десятых из-за инцидента с Максом Ферстаппеном в первом повороте. Я продолжил атаковать по ходу круга и почти прибавил, но, к сожалению, выбыл.

Но есть и позитивные итоги сегодняшнего дня. Наша машина быстра и завтра предстоит много борьбы. Как обычно, я полностью выложусь ради хорошего результата».