Проблемы с шинами помешали McLaren в квалификации

Гонщики McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри завершил борьбу в квалификации Гран При Лас-Вегаса уже в первой сессии. В команде объяснили такой результат сложностями с прогревом резины и её сильным гранулированием.

Ландо Норрис (16-й): «Разочаровывающее завершение квалификации. В третьей тренировке у нас был неплохой темп, но в квалификации не удалось сложить вместе все составляющие. Шины не работали так, как мы ожидали – гранулирование оказалось очень сильным. Возможно, стоило поставить второй комплект.

Тем не менее, у нас будут возможности в гонке. Темп машины гораздо лучше, чем наши квалификационные результаты, а многие стартуют не со своих привычных позиций. Вечером поработаем над планом на гонку и постараемся заработать очки».

Оскар Пиастри (19-й): «Очевидно, что квалификация пошла не по плану. Нужно подумать над шинной стратегией. Если другие команды использовали по два комплекта шин в первой сессии, то это объясняет, почему мы оказались позади.

Результат несколько неожиданный после третьей тренировки, как с точки зрения работы шин, так и с точки зрения темпа. До квалификации перспективы выглядели многообещающими. Жаль, что у нас такой результат, но на этой трассе много длинных прямых, и я надеюсь, что удастся отыграться в гонке».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Нас продолжают преследовать проблемы по ходу уик-энда в Вегасе. Сложности с тем, чтобы вывести машину в рабочий диапазон, и проблемы с шинами – их непросто прогреть, но в то же время очень легко испортить из-за гранулирования.

Несмотря на это удалось продемонстрировать неплохой прогресс в первой части, но его оказалось недостаточно. Мы использовали только один комплект шин, который быстро деградировал. В итоге не удалось опередить соперников, которые использовали по два комплекта. Мы примем этот факт во внимание во время подготовки к гонке.

Воскресенье может оказаться богатым на события, а шины станут важным фактором. Сделаем всё возможное, чтобы отыграться и заработать несколько очков».