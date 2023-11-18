Риккардо: Мы поборемся за выход в финал квалификации

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Лучшим результатом AlphaTauri во второй тренировке Гран При Лас-Вегаса оказалось семнадцатое место Юки Цуноды, который более двух секунд уступил лидеру Шарлю Леклеру. Его напарник Даниэль Риккардо закончил сессию с 19-м временем. В команде не унывают и считают, что в субботу смогут прибавить благодаря собранной информации.

Юки Цунода (17-й): «Первая тренировка не возобновилась, поэтому мне жаль болельщиков, но безопасность превыше всего. Потребовалось время, чтобы начать вторую сессию, но в итоге мы смогли поработать 90 минут на трассе и собрать ценную информацию.

Асфальт достаточно скользкий, но сама трасса мне понравилась, особенно поребрики, которые можно атаковать достаточно агрессивно, что весело.

Наша скорость пока не впечатляет, но команда собрала много полезной информация, и я уверен, что эти сведения помогут сделать несколько шагов вперёд. Мы понимаем наши ограничения, но стараемся их обойти. Темп на длинной серии кругов уже стал выше. Команда продолжит работать сообща, чтобы выжать максимум из машины».

Даниэль Риккардо (19-й): «Долгий день на трассе с очень низким сцеплением. Вторая тренировка началась позже запланированного времени, но иногда так бывает.

Мы без проблем провели сессию и многое узнали. Поскольку трасса новая, тем более городская, потребовалось больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно. Всегда нужно оставлять немного запаса, поскольку ошибки могут дорого стоить.

Мы кое-что изменили в настройках, после чего машина на длинной серии стала лучше. Не думаю, что в квалификации у нас возникнут проблемы со скоростью – я уверен, что если удастся сложить вместе все составляющие, то мы сможем побороться за выход в финал».