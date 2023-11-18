Стролл оштрафован и потеряет пять позиций на старте

По ходу третьей тренировки в Лас-Вегасе Лэнс Стролл, гонщик Aston Martin, обогнал Ferrari Карлоса Сайнса, когда на трассе были двойные жёлтые флаги.

Стюарды заслушали объяснения Стролла и представителя его команды, а также изучили всю имеющуюся в их распоряжении информацию и пришли к выводу, что когда машина №18 приближалась по прямой к маршальскому посту 12.9, там уже были вывешены жёлтые флаги, и их было хорошо видно. Уже после того, как машина Стролла миновала этот пост, она опередила машину №55, т.е. Ferrari Сайнса.

Лэнс объяснил случившееся тем, что в этот момент смотрел на дисплей на руле машины, а также следил за ехавшей впереди Ferrari и не заметил флагов. Хотя на дисплее Aston Martin Стролла не горел жёлтый индикатор, правила гласят, что флаги на трассе означают то же самое, поэтому гонщику был выписан стандартный штраф.

Причём канадец не только потеряет пять позиций на старте Гран При Лас-Вегаса, но и получил три штрафных балла – теперь у Лэнса Строла их пять.