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Расписание Гран При Лас-Вегаса уникально, квалификация и гонка пройдут в один день, в субботу, что противоречит регламенту, но стюарды договорились считать субботу воскресеньем.

Решение стюардов: «В соответствии со статьей 11.9.1 Международного спортивного кодекса FIA, стюарды вынесли следующее решение:

Ввиду уникального расписания этого уик-энда, для ссылки на "дни" в Спортивном регламенте Формулы 1, квалификация и гонка будут рассматриваться как проходящие в разные дни, как и в обычный гоночный уик-энд Формулы 1».