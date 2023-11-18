Валттери Боттас: Выводы делать рано

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В пятницу Валттери Боттас показал пятое время, но призвал не торопиться с выводами – соперники не работали над скоростью…

Валттери Боттас (5-й): «Финишировать в первой пятерке всегда приятно, но выводы делать рано. Завтра все серьёзно прибавят, мы тоже постараемся добиться большего от машины, ну а сегодня всё прошло неплохо.

Мы понимаем, в каком направлении работать с настройками, чтобы улучшить баланс. В медленных поворотах мешает недостаточная поворачиваемость, и если мы с этим справимся, то отыграем много времени.

Трасса оказалась такой, как мы ожидали: скоростной, с длинными прямыми и очень скользкой в начале сессии. Сцепление улучшалось с каждым кругом, и мы ожидаем, что завтра ситуация изменится в лучшую сторону.

Нужно постараться добиться от машины большего, эта ночь будет еще длиннее, чем предыдущая, но мы продолжаем работать».

Гуаньюй Чжоу (18-й): «Интересная сессия, как по времени, так и по условиям трассы. Не думаю, что результаты отражают наш истинный темп. Чтобы лучше оценить ситуацию для моей машины мы выбрали другие настройки, чем для Валттери, они сработали не так хорошо, а я в последней попытке заблокировал шины. Зато теперь мы знаем, как добиться от машины большего.

Покрытие было очень скользким, что неудивительно, учитывая новый асфальт и вчерашний дождь, но по ходу сессии оно значительно улучшилось, и я ожидаю, что так будет и завтра, а время прохождения круга улучшится.

На этой трассе важна уверенность на торможении и рабочая температура шин. Нам нужно разработать оптимальный план действий в квалификации с учетом того, что завтра может быть ещё прохладнее».